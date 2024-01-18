Із території заводу на Тернопільщині вивезли та викинули на узбіччя мертвого працівника — ЗМІ

У селі Настасів біля Тернополя на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який нещодавно влаштувався на роботу на місцевий комбікормовий завод. Місцеві мешканці стверджують, що чоловік раптово помер на території підприємства, звідки його вивезли у ковші навантажувача та викинули на узбіччі дороги.

Про цей випадок повідомляє місцеве видання “Тернополяни”, до якого звернулися мешканці села Настасів.

За їхніми словами, чоловік, якого знайшли мертвим, не був офіційно оформлений на підприємстві. 10 січня під час роботи йому стало погано, і він помер прямо на території комбікормового заводу. Начебто, для того, щоб уникнути зайвих клопотів, начальник служби охорони аграрного підприємства розпорядився вивезти тіло та викинути на узбіччі дороги.

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У поліції Тернопільської області виданню zaxid.net підтвердили, що такий випадок справді був. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Працівники поліції проводять слідчі дії, опитують працівників комбікормового заводу, місцевих жителів, шукають ймовірних свідків. Записи з камер відеоспостереження, які могли б прояснити ситуацію, правоохоронці не отримали. У службі безпеки агрохолдингу пояснили, що кожного тижня записи стираються.

Якщо під час розслідування буде встановлено посадовців, які приховали смерть співробітника на підприємстві, справу може бути перекваліфіковано.

Нагадаємо, раніше у Тернополі під час лікування зубів помер хлопчик, якому був 1 рік та 10 місяців. Дитині під час операції раптово стало зле.

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