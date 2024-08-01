Із виплатою 591 тис. грн: суд поновив на посаді підозрюваного у хабарництві ексголову Тернопільської облради

У Тернопільській обласній раді про результати суду там знають, але чекають повного тексту рішення.

Адміністративний суд у Львові поновив Михайла Головка, кого підозрюють у хабарництві, на посаді голови Тернопільської обласної ради із виплатою зарплати у розмірі 591 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Про це повідомляє "Суспільне" 1 серпня.

Як сказав сам Головко, він прокоментує ситуацію, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Копія постанови суду Фото: Суспільне

Тим часом прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський телефоном відповів журналістам, що про результати суду там знають, але чекають повного тексту рішення.

"Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть", — сказав він.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Згодом Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії восени 2023 року, де ухвалили одноголосне рішення всі депутати.

18 березня 2024 ексголові відмовили повністю у задоволенні його позову в Тернопільському окружному адміністративному суді.

Михайло Головко перебував у відпустці з 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

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