Із зали суду у Луцьку втік обвинувачений, поліція розпочала розшук

У ЗМІ повідомляють, що чоловік був раніше судимий за зґвалтування.

Сьогодні, 13 вересня, із будівлі Луцького міськрайонного суду на вулиці Конякіна втік підсудний. На засіданні розглядали справу про обрання йому запобіжного заходу, і як тільки суддя оголосив ухвалу, чоловік кинувся навтьоки.

Як інформує видання "Волинські Новини", посилаючись на власні джерела, втікач був неодноразово судимий, зокрема, за зґвалтування та опір правоохоронцям.

Як розповіли у пресслужбі поліції виданню ZAXID.NET, під час судового засідання у залі конвою не було, оскільки підозрюваному обирали запобіжний захід. А про інцидент правоохоронці дізнались із повідомлення на лінію 102.

Патрульні отримали орієнтування і займаються пошуком втікача. Він був одягнений у спортивний костюм інших подробиць правоохоронці не повідомляють.

У прес-службі Луцького міськрайонного суду, звідки втік обвинувачений, повідомили, що інцидент стався в обідню пору. Також там зазначили, що втікач фігурував у кримінальній справі, але у якій саме – наразі не розголошують.

Нагадаємо, раніше із зали суду у Київській області втік обвинувачений.

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