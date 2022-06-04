Із Запоріжжя дозволили виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території

Влада Запорізької області скасувала обмеження на виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.

Зазначається, що у суботу, 4 червня, запланований виїзд. Його напередодні обмежили через небезпеку обстрілів з боку російської армії.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд". - йдеься у повідомленні.

В ОВА наголошують: інформацію щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, напередодні влада Запорізької області обмежила виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території. Обмеження вимушені були ввести через небезпеку обстрілів з боку російської арміє. Крім того, дощами розмило дорогу в селі Кам'янське, що у Василівському районі.

Читайте також: