Із Запоріжжя не відбудеться виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території

У Запорізькій області тимчасово призупиняють виїзд на тимчасово окуповані території.

У середу, 3 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території із Запоріжжя не відбудеться.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

В ОВА наголошують, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

До слова, наразі скористатися об'їзною дорогою біля Кам'янського неможливо. Через сильні опади розмило дорогу. Тому шлях небезпечний для легкового транспорту".

Як повідомлялося, єдиний ґрунтовий шлях до Запоріжжя, який ще називають "Дорогою життя", розмило так, що проїхати там неможливо. Біла села Кам’янське у пастці через негоду застрягли сотні людей. Рятувальники упродовж 12 годин витягали транспорт із багнюки. Відбуксирували 200 легковиків та 50 фур.

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