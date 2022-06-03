Із Запоріжжя обмежили виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території: що сталося

Влада Запорізької області обмежила виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.

Зазначається, що такі обмеження вимушені були ввести через небезпеку обстрілів з боку російської арміє. Крім того, дощами розмило дорогу в селі Кам'янське, що у Василівському районі.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Інформація щодо змін умов перетину лінії розмежування буде повідомлена додатково", - йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомлялося, у Кремлі видали чергову маячню про приєднання до Росії окупованих українських територій. Держава-агресорка мріє це зробити вже до кінця 2022 року. Член міжнародного комітету РФ Сергій Цеков заявив, що нібито Херсонська та Запорізька області мають дуже великі шанси на з'єднання з РФ.

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