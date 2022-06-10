Із Запоріжжя планують виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території

Влада Запорізької області планує виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру.

Зазначається, що у п'ятницю, 10 червня, запланований виїзд. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької області серед колаборантів почалися сутички. Про появу зіткнень свідчать випадки з підривами та вибухами на окупованих територіях. Також голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про значне зменшення кількості ворожих військ на Запоріжжі за останній тиждень, що пов’язано з ротацією.

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