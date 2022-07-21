Ворожі хакери атакували українське радіо і "вкинули" черговий фейк про Зеленського

Хакери атакували дві хвилі українського радіо. Так, в ефірі прозвучав фейк про те, що президент Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації.

За словами хакерів, прямі обов’язки Зеленського виконує Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Слід зазначити, що ця інформація - черговий фейк росіян.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО попередив українців про шахраїв, які намагаються заволодіти персональними даними. Для цього вони розмістили у соціальній мережі фейкове відео із главою держави Володимиром Зеленським.

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