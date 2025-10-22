- Дата публікації
Ізмаїл зазнав повітряної атаки: пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Унаслідок повітряної атаки на Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру міста, однак постраждалих немає, енергопостачання поступово відновлюють.
Під час нічної повітряної атаки на Ізмаїл було пошкоджено об’єкти енергетичної та портової інфраструктури. Енергопостачання у місті поступово відновлюють. Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.
Усі служби району працюють на місці, триває ліквідація наслідків удару. За інформацією штабу, критична інфраструктура продовжує функціонувати.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.