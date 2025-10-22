ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Ізмаїл зазнав повітряної атаки: пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру

Унаслідок повітряної атаки на Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру міста, однак постраждалих немає, енергопостачання поступово відновлюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Під час нічної повітряної атаки на Ізмаїл було пошкоджено об’єкти енергетичної та портової інфраструктури. Енергопостачання у місті поступово відновлюють. Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Усі служби району працюють на місці, триває ліквідація наслідків удару. За інформацією штабу, критична інфраструктура продовжує функціонувати.

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie