- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2848
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль атакував раду, де обирали наступника Хаменеї: скільки чиновників перебувало всередині
Армія оборони Ізраїлю атакувала раду, яка обирала наступника Хаменеї.
Під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.
Про це повідомляє Ynet.
Джерело видання в службі безпеки підтвердило, що ціллю була будівля ради, до складу якої входять 88 осіб. На момент нападу всередині перебувало значно менше людей, ніж повний склад. Утім, деталі щодо постраждалих і наслідків атаки наразі уточнюються.
Раніше ізраїльські війська знищили один з найзахищеніших обʼєктів Ірану. Йдеться про головний командний штаб режиму в Тегерані, який вважався критично важливим для іранського керівництва. У заяві Армії оборони Ізраїлю зазначили, що внаслідок удару був ліквідований центральний штаб і його лідери, а також уражено обʼєкти в серці Тегерана.