Ізраїль атакував раду, де обирали наступника Хаменеї: скільки чиновників перебувало всередині

Удар по Ірану / Фото ілюстративне / © Associated Press

Під час голосування у місті Кум Ізраїль здійснив атаку на будівлю Ради експертів, що обирала наступного верховного лідера Ірану. Кількість жертв наразі невідома.

Про це повідомляє Ynet.

Джерело видання в службі безпеки підтвердило, що ціллю була будівля ради, до складу якої входять 88 осіб. На момент нападу всередині перебувало значно менше людей, ніж повний склад. Утім, деталі щодо постраждалих і наслідків атаки наразі уточнюються.

Раніше ізраїльські війська знищили один з найзахищеніших обʼєктів Ірану. Йдеться про головний командний штаб режиму в Тегерані, який вважався критично важливим для іранського керівництва. У заяві Армії оборони Ізраїлю зазначили, що внаслідок удару був ліквідований центральний штаб і його лідери, а також уражено обʼєкти в серці Тегерана.