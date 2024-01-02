Ізраїль ліквідував одного з представників ХАМАСу у передмісті Бейрута

Це стало найпотужнішою атакою Ізраїлю на ліванську землю з початку нещодавнього раунду бойових дій.

У вівторок, 2 січня, ізраїльський безпілотник завдав удару по осередку "Хезболли" в південному передмісті Бейрута. Внаслідок удару знищений представник ХАМАСу Салеха аль-Арурі.

Про це пише Al Arabia.

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В результаті удару Ізраїлю по офісу групи, який використовується ХАМАСом, загинули щонайменше троє людей. Ще кілька – отримали поранення. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Але ізраїльський законодавець та його колишній посол в ООН Денні Данон привітали Моссад, Шин-Бет та ізраїльську армію з операцією.

"Будь-який, хто був причетний до різанини 7 жовтня, повинен знати, що ми зв'яжемося з ними й розрахуємося", – сказав він.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що два чиновники з бригад Аль-Кассам ХАМАС перебували разом з аль-Арурі, який був заступником керівника політбюро організації.

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Лівану Наджиб Мікаті засудив "новий злочин Ізраїлю". За його словами, він спрямований на "приведення Бейрута в нову фазу конфронтації".

"Усім близьким і далеким стало ясно, що рішення почати війну знаходиться в руках Ізраїлю, і що необхідно, так це стримати це і зупинити агресію", – сказав він у пості на X.

Раніше Хасан Насралла попередив, що напади на будь-якого ліванця чи іноземця всередині Лівану викличуть "різку реакцію" і що миритися з цим не можна.

Нагадаємо, у 2015 році США призначили нагороду у розмірі 5 мільйонів доларів за Салеха аль-Арурі і внесли його до списку особливо визнаних світових терористів (SDGT).

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