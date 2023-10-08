Ізраїль оголосив про початок війни та $100 млрд для України: головні новини ночі 8 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 8 жовтня 2023 року:
- Премʼєр Ізраїлю заявив про початок "довгої та важкої війни" Читати далі –>
- Байден запросить у Конгресу пакет допомоги для України до $100 млрд - The Telegraph Читати далі –>
- Змінимо реальність на 50 років: Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон Читати далі –>
- Загарбники у Криму активно шукають українських партизан — ЦНС Читати далі –>
- Росія хоче використати ситуацію в Ізраїлі проти України - ISW Читати далі –>
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