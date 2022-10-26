Ізраїль провів експертизу та з'ясував, що російські БпЛА "Герань-2" та іранські "Shahed-136" ідентичні: докази нададуть США

В Ізраїлі фахівці вивчили дрони "Герань-2", які РФ використовує в Україні і дійшли висновку, що вони ідентичні з іранськими дронами "Shahed-136". Докази цього президент Ізраїлю пообіцяв передати США.

Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог прибув до Вашингтона, де під час візиту надасть офіційним особам США докази, що іранські безпілотники використовуються Росією в боях в Україні.

Вчора в офісі президента заявили, що ізраїльські служби безпеки провели візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

У заяві стверджується, що "незважаючи на заперечення Іраном і спроби приховати їхнє іранське походження, додаючи російські написи", очевидно, що частини дронів "ідентичні" іранським.

Фотодокази показують, що дрони в Україні мають багато однакових характеристик, включаючи структуру, розміри та нумерацію, повідомили в офісі президента.

"Іран ще раз доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, Іран є. Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство має засвоїти урок зараз і в майбутньому", — сказав Герцог у заяві.

Президент Ізраїлю зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який сказав, що іранські безпілотники спричиняють "жахливі" наслідки в Україні.

"Надання Іраном безпілотників Росії для подальшої агресії проти України та українського народу демонструє жахливі результати на місцях в Україні, і ми сповнені рішучості цьому протистояти", — сказав він.

Нагадаємо, що влада Ірану заперечує, що постачає РФ дрони-камікадзе. Для доказів правдивості своїх слів Іран навіть готовий взяти участь у розслідування цього факту разом з Україною.

Раніше стало відомо, що Іран може надати РФ БпЛА Arash-2. Ці дрони окрім стаціонарних об'єктів можуть вражати ще засоби ППО.

РФ також домовляється з Іраном щодо постачання балістичних ракет. Це свідчить про те, що ракети у росії закінчуються.

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