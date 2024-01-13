"Ізраїль веде найсправедливішу війну": постпред переконує, що судити слід ООН

"Кожен орган ООН нині є «зброєю проти Ізраїлю", - постпред.

Справа проти Ізраїлю, яку розглядає Міжнародний суд у Гаазі, є безпідставною, а судити слід ООН, котра «заплющила очі на діяльність ХАМАС», а не Ізраїль.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, де обговорювалася ситуація на Близькому Сході, - пише Укрінформ.

«Ізраїль веде найсправедливішу війну», - наголосив дипломат. Мовляв, у разі припинення вогню ХАМАС продовжить терор.

Він переконаний, що настав час «змусити ООН жити відповідно до її основоположних принципів».

Ердан зауважив, що в ООН відбулося багато засідань і ухвалено багато резолюцій, але жодна з них не засудила напади і захоплення заручників угрупованням ХАМАС.

«Це симптоми раку, що роз'їдає Організацію Об'єднаних Націй, яка втратила будь-яку моральну довіру… – зауважив він. – ООН може об'єднатися лише в одному: демонізації Ізраїлю».

На думку постпреда, немає жодного органу ООН, який би не був заплямований антиізраїльськими меседжами. І кожен орган ООН нині є «зброєю проти Ізраїлю», де проживає всього 0,1% населення світу. Третина всіх слідчих комісій, створених Радбезом, зосередилася на Ізраїлі – єдиній демократичній державі в регіоні, сказав Ердан.

Він додав, що деякі структури ООН, наприклад, Агентство з допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході «вихваляють» ХАМАС і «породили покоління ненависті й насильства».

Напередодні Ізраїль заявив, що його військові починають перехід від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в Секторі Гази до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАСу.

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