"Ізраїль веде найсправедливішу війну": постпред переконує, що судити слід ООН

"Кожен орган ООН нині є «зброєю проти Ізраїлю", - постпред.
Справа проти Ізраїлю, яку розглядає Міжнародний суд у Гаазі, є безпідставною, а судити слід ООН, котра «заплющила очі на діяльність ХАМАС», а не Ізраїль.
Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, де обговорювалася ситуація на Близькому Сході, - пише Укрінформ.
«Ізраїль веде найсправедливішу війну», - наголосив дипломат. Мовляв, у разі припинення вогню ХАМАС продовжить терор.
Він переконаний, що настав час «змусити ООН жити відповідно до її основоположних принципів».
Ердан зауважив, що в ООН відбулося багато засідань і ухвалено багато резолюцій, але жодна з них не засудила напади і захоплення заручників угрупованням ХАМАС.
«Це симптоми раку, що роз'їдає Організацію Об'єднаних Націй, яка втратила будь-яку моральну довіру… – зауважив він. – ООН може об'єднатися лише в одному: демонізації Ізраїлю».
На думку постпреда, немає жодного органу ООН, який би не був заплямований антиізраїльськими меседжами. І кожен орган ООН нині є «зброєю проти Ізраїлю», де проживає всього 0,1% населення світу. Третина всіх слідчих комісій, створених Радбезом, зосередилася на Ізраїлі – єдиній демократичній державі в регіоні, сказав Ердан.
Він додав, що деякі структури ООН, наприклад, Агентство з допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході «вихваляють» ХАМАС і «породили покоління ненависті й насильства».
Напередодні Ізраїль заявив, що його військові починають перехід від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в Секторі Гази до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАСу.
Читайте також:
- ХАМАС намагався зібрати в Газі крилаті ракети за допомогою Ірану – ЦАХАЛ (фото)
- "Близько 60% будівель зруйновано": журналісти NYT побачили на власні очі наслідки війни в Газі
- Блінкен не виключає, що війна на Близькому Cході може "метастазувати" і спровокувати ширший конфлікт