Ізраїль відкрив свої кордони для українців: за яких умов можна відвідати країну

Для в’їзду в країну залишаються чинними раніше встановлені вимоги щодо необхідності отримання спеціального дозволу на в’їзд, згідно із метою поїздки.

Від 14 червня Ізраїль дозволив в'їзд громадянам України. Однак для цього необхідно дотримуватися кількох умов, а за порушення режиму в'їзду на іноземців очікують санкції.

Про це йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі.

Дозвіл на в'їзд

Українські громадяни для в'їзду в цю країну мають заздалегідь подати заявку в ізраїльську дипломатичну / консульську установу за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Детальна інформація про те, як отримати дозвіл, а також про підстави для отримання такого документа можна ознайомитися за посиланням.

ПЛР-тест перед прильотом

В'їзд дозволяється тільки в тому випадку, якщо є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття необхідно пройти додатковий ПЛР-тест - 80 ізраїльських шекелів (660 гривень) за умови онлайн-реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів (830 гривень) при реєстрації в аеропорту. Оплата проводиться кредитною карткою.

Для того щоб забронювати чергу на ПЛР-тест в аеропорту Бен Гуріон перейдіть за посиланням.

Ця вимога поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

Страховий поліс

Для отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль також потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Медична декларація та ізоляція

Після отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю потрібно заповнити декларацію за посиланням.

Декларація повинна бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації треба надати свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Всі іноземні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість її становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).

Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

Зазначається, що медичну декларацію, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи треба роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.

Санкції за порушення режиму в'їзду

Іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони держави Ізраїль, а подальший в'їзд такій людині буде заборонений.

Нагадаємо, що Ізраїль від 1 червня скасував усі карантинні обмеження, введені для стримування пандемії COVID-19. А від 15 червня скасували і зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях.

Наразі Ізраїль ввів понад 10, млн доз вакцини від COVID-19, а понад 5 млн людей або більше половини дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від коронавірусу.

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