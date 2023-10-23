Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ізраїль відмовився зупиняти вогонь по Газі, Росія вночі атакувала Україну: головні новини ночі 23 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
636
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ізраїль відмовився зупиняти вогонь по Газі, Росія вночі атакувала Україну: головні новини ночі 23 жовтня 2023 року

Сектор Гази / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 жовтня 2023 року: 

  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА Читати далі –>
  • Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі для звільнення заручників - CNN Читати далі –>
  • У Польщі відреагували на відмову Німеччини постачати Україні ракети Taurus Читати далі –>
  • "Просив допомоги": Трамп розповідав австралійському бізнесмену деталі своїх розмов з Зеленським Читати далі –>
  • У Міноборони Ізраїля розповіли, скільки триватиме наземна операція в Секторі Гази Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
636
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація