Ізраїль відмовився зупиняти вогонь по Газі, Росія вночі атакувала Україну: головні новини ночі 23 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 23 жовтня 2023 року:

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА Читати далі –>

Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі для звільнення заручників - CNN Читати далі –>

У Польщі відреагували на відмову Німеччини постачати Україні ракети Taurus Читати далі –>

"Просив допомоги": Трамп розповідав австралійському бізнесмену деталі своїх розмов з Зеленським Читати далі –>

У Міноборони Ізраїля розповіли, скільки триватиме наземна операція в Секторі Гази Читати далі –>

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