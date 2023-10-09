Ізраїль завдав ударів по обʼєктах ХАМАСу та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 9 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 9 жовтня 2023 року:
- На Радбезі ООН не прийняли жодного рішення щодо ситуації на Близькому Сході Читати далі –>
- Бойовики ХАМАС обстріляли аеропорт в Ашкелоні (відео) Читати далі –>
- Окупанти знову мінують поля на Запорізькому напрямку — ISW Читати далі –>
- Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази (відео) Читати далі –>
- Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні Читати далі –>
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