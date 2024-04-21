Ізраїль завдав удару по російській установці С-300 в Ірані

Для цієї атаки Ізраїль міг залучити безпілотники та щонайменше одну ракету, яку було випущено з літака.
Армія Ізраїлю завдала удару по території Ірану - це стало відповіддю на масовану іранську ракетну атаку. Ізраїльські військові поцілили по воєнній базі в провінції Ісфахан.
Про це пише The New York Times.
Як зазначається, деталі атаки журналістам видання розповіли на умовах анонімності західні та іранські офіційні особи. Внаслідок удару було знищено зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва.
Для цієї атаки Ізраїль міг залучити безпілотники та щонайменше одну ракету, яку було випущено з літака. Двоє іранських чиновників заявили, що військові не виявили нічого, що входило в повітряний простір країни в п'ятницю, включаючи безпілотники, ракети або літаки.
Військові експерти розповіли, що влада Ірану пишалася придбаними у Росії системами С-300. На військових парадах пускові установки обвішували портретами та цитатами аятоли Хаменеї.
Нагадаємо, що Іран та Ізраїль могли укласти таємну угоду.
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