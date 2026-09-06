Ізраїльські поліцейські вже в Умані: що відбувається під час приїзду хасидів

Ізраїльська поліція прибула до Умані

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Для підтримання безпеки й спокою в районі масового перебування брацлавських хасидів до Умані приїхала група ізраїльських правоохоронців. Вони чергуватимуть у місті пліч-о-пліч із детально інструктованими українськими колегами протягом усіх днів відзначення юдейського Нового року.

Про це повідомляють у поліції Черкаської області.

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До Умані прибула ізраїльська поліція

На спільній координаційній зустрічі представники безпекових відомств обох держав розробили чіткий алгоритм взаємодії та погодили оперативні кроки.

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Наразі іноземні офіцери разом із поліцією України, підрозділами Нацгвардії та фахівцями ДСНС вийшли на спільні патрулі, а також проводять профілактичні бесіди з паломниками.

Безпекова ситуація в місті наразі повністю під контролем, будь-яких порушень чи ускладнень не зафіксовано.

Рош га-Шана: скільки доводиться платити паломникам в Умані

Нагадаємо, до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана масово прибувають десятки тисяч хасидів. Попри повномасштабну війну та загрозу ракетних обстрілів, прочани безперервно дотримуються традиції паломництва на могилу рабина Нахмана ще з 1810 року.

Для в’їзду на територію святкування паломники обов’язково сплачують туристичний збір у розмірі 27–40 доларів.

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Приїзд прочан став можливістю для місцевих жителів і бізнесу суттєво заробити, через що цінники в місті зростають у рази. Оренда простенької кімнати чи ліжка на тиждень сягає 2000–2500 доларів, а номери в готелях коштують подекуди 20–30 тисяч доларів.

Окрім житла, суттєво дорожчають продукти, трансфер (від 150 до 500 доларів), послуги таксі (до 100 доларів) та мобільний зв’язок. Для торгівлі на вулиці підприємці відкривають ФОП та сплачують високу оренду, а дехто з хасидів уже викупив власне житло, готелі чи хостели в Умані.

Високі тарифи пояснюються, зокрема, й масштабними наслідками святкувань, адже після себе паломники залишають гори сміття на вулицях та у квартирах. Самі хасиди пояснюють це тим, що виносити сміття під час свят їм забороняє віра, тому комунальні служби та власники помешкань змушені працювати в посиленому режимі для усунення залишків гулянь.

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