JDAM: що відомо про обладнання, яке робить ракети та бомби "розумними"

Білий дім планує передати для ЗСУ спеціальне обладнання, за допомогою якого авіаційні бомби перетворюються на "розумні" боєприпаси. Про це повідомляють американські ЗМІ. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про JDAM, що це і яка його ціна.

Завдяки передовому розробленню українські пілоти зможуть знищувати нерухомі, а з невеликою модифікацією також і рухомі, цілі з особливою точністю. Обладнання та його поставлення Україні цінне ще й тим, що ЗСУ зможуть використовувати для свої атак старі авіаційні бомби, які стоять на озброєнні.

JDAM: що це за обладнання і чим воно особливе

JDAM допоможе суттєво підсилити українську авіацію. Наразі пілоти МіГ-29 з ЗСУ за один виліт використовують чотири некеровані бомби або ракети, щоб знищувати цілі. Якщо їх оснастити новітнім обладнанням JDAM, можна буде знищувати одну ціль однією бомбою. Про це пишуть в Forbes. Тобто українські пілоти стануть справжніми снайперами.

JDAM це абревіатура Joint Direct Attack Munition, яка українською означає Спільний боєприпас прямої атаки. Якщо говорити простою мовою, його можна назвати системою наведення або додатковим обладнанням, яке можна навісити на традиційні авіаційні бомби. Розробили його для того, щоб розширити сферу використання боєприпасів, покращити їх точність. А ще таке обладнання допомагає економити, адже старих авіаційних бомб є багато на озброєнні практично будь-якої країни. Виробляє JDAM відома компанія-авіавиробник Boeing, а розроблення розпочалося ще 1992 року. На озброєння США обладнання поступило вже 1998 року.

З чого складається комплект навісу? До нього входить блок хвостового оперення, а також кілька додаткових крилець, які розміщуються посередині бомби. Завдяки оперенню бомба отримує можливість маневрувати і змінювати траєкторію свого руху. Існує також окрема модифікація JDAM-ER. Вона відрізняється наявністю крил такої довжини, що бомба перетворюється на своєрідну крилату ракету.

На бомбі закріплений комп'ютер, який керує польотом. Він відрізняється наявністю інерційної системи (керування боєприпасом на основі розрахунків руху по інерції) та системи GPS наведення.

JDAM можна навішувати на різні авіаційні бомби завдяки уніфікованій системі кріплення. Головне, щоб їх вага була від 230 до 910 кілограмів. Модернізовані бомби можуть переносити різні типи літаків НАТО. Це передавання, якщо воно відбудеться, стане другим в історії випадком інтеграції західного озброєння до радянських літаків після протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM. Про це пишуть в Defence Express.

Система JDAM проходила випробування боєм. США вже використовували обладнання в деяких своїх операціях, зокрема, під час війни в Іраку та Афганістані. Програма тоді показала себе настільки ефективною, що в Пентагоні вирішили її розширити.

Ціна одного комплекту JDAM — від 30 до 70 тисяч доларів.

Що може бомба з обладнанням JDAM

Якщо з літака скинути бомбу, обладнану системою JDAM, її дальність збільшується на 28 км (якщо це модифікація JDAM-ER — то до 80 км). При цьому, вона коригує свою траєкторію під час польоту перед тим, як вразити ціль. Точність влучання настільки висока, що з цієї відстані бомба може без проблем влучити в танк, пасажирський автомобіль, бліндаж чи корабель. Як пише American's Navi, відхилення мінімальне і становить всього +/- 6 метрів.

Заявлена виробником відстань за сучасних умов та використання засобів ППО робить можливою атаку передових позицій противника за допомогою звичайних боєприпасів, які обладнані JDAM. А якщо встановлювати модифікацію JDAM-ER, то можна навіть атакувати ворога в глибині окупованих територій. При цьому пілот залишиться поза межами досяжності російських "Торів", "Панцирів" чи "Буків".

Цікаво, що для враження цілі не обов'язково її бачити, адже можна здійснювати "сліпе бомбометання". Можна встановлювати координати мішені на землі. Ця можливість надзвичайно важлива для ЗСУ, адже тоді не потрібно встановлювати на радянські МіГ чи Су модулі керування польотом. Останнє часто зробити складно. Справа в тому, що для цього потрібно модернізовувати все радіолокаційне обладнання літаків під натівські стандарти.

Як пише видання Defence Express, обладнання JDAM можна встановлювати навіть на безпілотник. Тоді можна взагалі уникнути будь-яких ризиків для пілота. Одночасно ще й підвищується непомітність літального засобу.

Завдяки системі навігації зброю можна використовувати за будь-яких погодніх умов. На заваді не встане ні дощ, ні сніг. Існує також окрема модифікація, яку можна встановлювати на БПЛА — Laser JDAM. Вона відрізняється наявністю лазерної системи наведення. Хоча вона більш вразлива до погодніх умов, але дозволяє наводити бомби навіть на рухомі цілі (танки, автомобілі, кораблі). Втекти від такого боєприпасу практично неможливо, навіть якщо ворог буде маневрувати.

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