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Jerry Heil заспівала у центрі Києва біля трансформатора, який знищили росіяни на одній з ТЕС ДТЕК

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Jerry Heil заспівала у центрі Києва біля трансформатора, який знищили росіяни на одній з ТЕС ДТЕК

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: Getty Images

Відома українська співачка Jerry Heil заспівала в центрі Києва біля зруйнованого росіянами електротрансформатора, щоб привернути увагу до постійних обстрілів енергосистеми.

Вона наживо виконала свій хіт "Мрія", який символізує те, що в українського народу завжди була і буде власна воля і у ворога не вийде її зламати. 

"Для мене це символічно: росіяни намагаються зруйнувати українське щастя, але щодня наші енергетики та всі українці ведуть битву за світло. Ми не спимо вже котру ніч, та незламних не зламати", — написала Jerry Heil в своєму пості в instagram. 

Своїм перфомансом співачка хоче звернути увагу українців на роботу енергетиків, які попри постійні обстріли та атаки по енергосистемі продовжують забезпечувати людей світлом. 

Нагадаємо, на Контрактовій площі у столиці відкрили інсталяцію "Битва за світло". 

Це трансформатор, який згорів після російського ракетного обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК у березні 2024 року .

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