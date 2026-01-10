ТСН у соціальних мережах

Як можна збити російську ракету середньої дальності "Орешнік" - експерт дав відповідь

Експерт вважає, сучасні системи протиракетної оборони теоретично здатні уражати «Орешнік».

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © ТСН

Російську балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» можливо збити сучасними системами протиракетної оборони, зокрема корабельними ракетами Standard Missile 3 та ізраїльською системою Arrow 3.

Про це розповів головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков в коментарі LIGA.net.

За його словами, ракети SM-3 використовуються на кораблях із системою Aegis. Є дві такі американські бази — в Румунії та Польщі. А система Arrow 3 розгорнута в Німеччині.

Катков зазначив, що «Орешнік» — це балістична ракета середньої дальності з роздільними бойовими частинами. Її потрібно уразити до моменту розділення. Це екзоатмосферне перехоплення — у космосі. Але питання в тому, коли саме відбувається розведення бойових частин ракеті і чи перебуває вона в зоні дії цих комплексів.

«Офіційно параметри ні SM-3, ні Arrow 3 не розкривалися, тому оцінити точно неможливо. Ми не знаємо циклограм польоту „Орешніка“ і SM-3. Без цього сказати напевно — неможливо. Теоретично — можна (збити), а практично — залежить від багатьох параметрів», — сказав експерт.

Катков зазначив, що Україна наразі та в найближчій перспективі не має спроможностей для перехоплення ракети «Орешнік». Теоретично Сили оборони могли б намагатися знищувати вже розділені бойові блоки за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак на практиці це малоймовірно через обмежену кількість цілей, які система здатна супроводжувати та уражати одночасно.

«Patriot – це засіб проти тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет, типу „Іскандер“. Для ракет середньої дальності потрібні інші системи: THAAD, SM-6, SM-3», — сказав Катков.

Коментуючи заявлену Росією швидкість польоту ракети на рівні 13 тис. км/год, Катков пояснив, що такі показники є типовими для балістичних ракет середньої дальності та відповідають швидкості близько 3,6 км/с. За його словами, це додатково підтверджує оцінки української сторони про те, що «Орешнік» фактично є реінкарнацією радянського комплексу «Піонер».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли Росія може вгатити наступним «Орешніком».

