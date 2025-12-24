ТСН у соціальних мережах

65
1 хв

Яка зараз ситуація у Харкові після ракетного обстрілу РФ

Зараз комунальники працюють над тим, щоб виправити ситуацію.

Автор публікації
Наталія Магдик
Дорога

Дорога / © Pixabay

У Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі» в Telegram.

Як повідомляється, наразі тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах міста.

Там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для жителів зазначених районів знижено температуру теплоносія.

У підприємстві зазначили, що наразі ці заходи необхідні для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 лютого Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Унаслідок атаки одна людина загинула, багато людей було поранено.

