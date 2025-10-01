ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

КАБ та балістика: у Харкові вночі пролунали вибухи

У Харкові під час нічної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Харкові

Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 1 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

«Ворог ударив по Харкову КАБом — у місті пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом Повітряні сили повідомили про пуска авіабомби на місто з півночі.

Пізніше у місті пролунали нові вибухи, ворог застосував балістичне озброєння.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.

Ми раніше інформували, що війська РФ здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie