КАБ та балістика: у Харкові вночі пролунали вибухи
У Харкові під час нічної повітряної тривоги пролунали вибухи.
У Харкові в ніч проти 1 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
«Ворог ударив по Харкову КАБом — у місті пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухом Повітряні сили повідомили про пуска авіабомби на місто з півночі.
Пізніше у місті пролунали нові вибухи, ворог застосував балістичне озброєння.
Раніше повідомлялося, що у Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.
Ми раніше інформували, що війська РФ здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БпЛА.