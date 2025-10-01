КАБ та балістика: у Харкові вночі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 1 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

«Ворог ударив по Харкову КАБом — у місті пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом Повітряні сили повідомили про пуска авіабомби на місто з півночі.

Пізніше у місті пролунали нові вибухи, ворог застосував балістичне озброєння.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.

Ми раніше інформували, що війська РФ здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БпЛА.