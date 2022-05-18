Кабінет Міністрів України розширив перелік громадян, які отримуватимуть щомісячну грошову допомогу

Виплати переселенцям від міжнародних організацій тепер будуть отримувати й інші категорії громадян України

Грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій таких як ООН, ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, розміром по 2200, 2500 грн щомісячно тепер будуть не лише внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

Про це повідомив прем’єр-міністра Денис Шмигаль. Тепер виплати зможуть отримати українці:

з деокупованих населених пунктів,

з населених пунктів, які знаходяться у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів,

з населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а з часом така можливість з’явиться в Дії.

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