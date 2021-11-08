Кабіну вантажівки зім'яло: на трасі Київ-Чоп зіткнулися дві фури

Кабіну вантажівки зім'яло: на трасі Київ-Чоп зіткнулися дві фури

Обох водіїв забрала швидка.

Велика аварія сталася на трасі Київ-Чоп: там зіткнулися дві фури.

Про це розповіли у ТСН.12:00.

ДТП сталася неподалік села Кочерів Київської області. Одна з вантажівок стояла на узбіччі, водій міняв колесо. У цей момент у причіп на швидкості врізалась фура, яка їхала у попутньому напрямку.

Від удару кабіну фури зім'яло, 44-річного водія рятувальникам довелося вивільняти за допомогою спецзасобів. З травмами ніг та тулуба його забрала швидка. У лікарні опинився і другий кермувальник.

Поліція розглядає кілька версій аварії, зокрема те, що винуватець аварії заснув за кермом.

Новини України: на трасі "Київ-Чоп" зіштовхнулися дві фури

Як повідомлялося, у Житомирській області у селі Гришківці авто збило на "зебрі" підлітків: до лікарні потрапили двоє дівчат. Дівчата, яким 13 і 14 років, переходили центральну дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У цей момент у них врізався легковик. Обидві потерпілі перебувають у лікарні.

Читайте також:

На Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці: один юнак загинув, ще двоє підлітків травмовані

один юнак загинув, ще двоє підлітків травмовані Фура загорілась, а легковик розчавило вщент : в автотрощі у Черкаській області загинули троє людей

: в автотрощі у Черкаській області загинули троє людей Понівечені тіла перемішалися із залізом: під Миколаєвом у смертельну ДТП потрапила родина із п'ятьма дітьми

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання