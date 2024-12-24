Кабмін автоматично подовжив термін дії бронювань від мобілізації: що відомо

Рішення уряду було ухвалено через нещодавню кібератаку на держреєстри, яка призвела до тимчасової зупинки їх роботи.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо автоматичного подовження вже наданих бронювань від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Йдеться про бронювання, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Урядовці зазначили, що рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, воно буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але якщо ж термін бронювання завершився до кібератаки, тобто до 19 грудня, роботодавці зможуть поновити його, коли реєстри відновлять свою роботу.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

У відомстві уточнили, що Міноборони протягом 5 днів після набрання чинності постановою має внести відповідні зміни до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни. Міністерство оборони та Міністерство економіки продовжують співпрацю для вдосконалення процесів бронювання та забезпечення ефективної роботи підприємств під час мобілізації", – додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, У Міністерстві юстиції повідомили про початок відновлення інфраструктури системи реєстрів. Відомство планує 24 грудня валідувати резервні копії держреєстрів і почати їх наповнення.

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