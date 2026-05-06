- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 2 хв
На Кабмін чекають кадрові рішення: Зеленський розкрив, що змінять найближчим часом
Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів, а також перезавантаження окремих державних компаній.
Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Кабінет міністрів України проведе кадрові зміни на рівні заступників міністрів.
Про це глава держави повідомив після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Він наголосив, що уряду важливо забезпечити ефективну комунікацію з народними депутатами, зокрема щодо вакантних посад міністрів.
«Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів», — зазначив президент.
Окремо Зеленський заявив про необхідність перезавантаження окремих державних підприємств. Зокрема, йдеться про компанію «Ліси України», для якої має бути проведений прозорий і фаховий конкурс на посаду нового керівника.
Президент підкреслив, що вся галузь потребує нових підходів — сучасніших, прозоріших і таких, що здатні підтримати доходи держави.
Також глава держави доручив прем’єр-міністерці пришвидшити зміни в державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». За його словами, у компанії вже сформована нова наглядова рада, яка має прискорити обрання нового керівника.
Ще один блок обговорення стосувався державних банків. Зеленський заявив про потребу в лібералізації банківської сфери та розширенні можливостей для підприємців. Окремо він згадав «Сенс Банк», який, за його словами, має бути приватизований цього року.
«Не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», — наголосив президент.
Зеленський додав, що очікує від уряду швидких кроків для вирішення проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.