На Кабмін чекають кадрові рішення: Зеленський розкрив, що змінять найближчим часом

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Кабінет міністрів України проведе кадрові зміни на рівні заступників міністрів.

Про це глава держави повідомив після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Він наголосив, що уряду важливо забезпечити ефективну комунікацію з народними депутатами, зокрема щодо вакантних посад міністрів.

«Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів», — зазначив президент.

Окремо Зеленський заявив про необхідність перезавантаження окремих державних підприємств. Зокрема, йдеться про компанію «Ліси України», для якої має бути проведений прозорий і фаховий конкурс на посаду нового керівника.

Президент підкреслив, що вся галузь потребує нових підходів — сучасніших, прозоріших і таких, що здатні підтримати доходи держави.

Також глава держави доручив прем’єр-міністерці пришвидшити зміни в державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». За його словами, у компанії вже сформована нова наглядова рада, яка має прискорити обрання нового керівника.

Ще один блок обговорення стосувався державних банків. Зеленський заявив про потребу в лібералізації банківської сфери та розширенні можливостей для підприємців. Окремо він згадав «Сенс Банк», який, за його словами, має бути приватизований цього року.

«Не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», — наголосив президент.

Зеленський додав, що очікує від уряду швидких кроків для вирішення проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.

