Укрaїнa
На Кабмін чекають кадрові рішення: Зеленський розкрив, що змінять найближчим часом

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів, а також перезавантаження окремих державних компаній.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Кабінет міністрів України проведе кадрові зміни на рівні заступників міністрів.

Про це глава держави повідомив після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Він наголосив, що уряду важливо забезпечити ефективну комунікацію з народними депутатами, зокрема щодо вакантних посад міністрів.

«Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів», — зазначив президент.

Окремо Зеленський заявив про необхідність перезавантаження окремих державних підприємств. Зокрема, йдеться про компанію «Ліси України», для якої має бути проведений прозорий і фаховий конкурс на посаду нового керівника.

Президент підкреслив, що вся галузь потребує нових підходів — сучасніших, прозоріших і таких, що здатні підтримати доходи держави.

Також глава держави доручив прем’єр-міністерці пришвидшити зміни в державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». За його словами, у компанії вже сформована нова наглядова рада, яка має прискорити обрання нового керівника.

Ще один блок обговорення стосувався державних банків. Зеленський заявив про потребу в лібералізації банківської сфери та розширенні можливостей для підприємців. Окремо він згадав «Сенс Банк», який, за його словами, має бути приватизований цього року.

«Не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», — наголосив президент.

Зеленський додав, що очікує від уряду швидких кроків для вирішення проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.

