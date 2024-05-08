На Кабмін чекає велике оновлення: що вирішили на терміновому засіданні фракції "Слуги народу"

Парламентська фракція "Слуга народу" у середу, 8 травня, провела термінове засідання, де на порядку денному були кадрові зміни у Кабінеті міністрів України.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Качура.

Нардепи провладної партії вирішили, що заяву міністра аграрної політики Миколи Сольського про відставку необхідно задовольнити. Завтра, 9 травня, це зробить профільний комітет, після чого рішення відправлять на голосування.

Качура зазначив, що під час обговорення "деякі депутати озвучили занепокоєння щодо обґрунтованості" висунутої міністру підозри у незаконних оборудках із землею.

Ще одним важливим рішенням стало підтримання пропозицію Віталія Безгіна щодо розділу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства:

Міністерство інфраструктури;

Міністерство регіональної політики.

"Зі слів колег, провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування. До речі, при такому варіанті спочатку ми маємо звільнити міністра Кубракова", – зауважив Качура.

Нардеп також повідомив, що премʼєр-міністр запропонував обʼєднати декілька міністерств, щоб оптимізувати бюджетні витрати. Проте Качура не уточнив, які саме відомства можуть злити в одне велике міністерство.

Нагадаємо, міністр агрополітики прокоментував свою заяву про відставку. Сольського підозрюють у незаконних оборудках із землею на суму в пів мільярда гривень.

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