Кабмін дозволив командирам посвідчувати заповіти військових: деталі

Умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших захисників зможуть їхні командири.

Кабінет міністірв дозволив командирам посвідчувати заповіти військовослужбовців в умовах воєнного стану.

Про це інформує Урядовий портал.

Постанова передбачаєт, що в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, зможуть не тільки нотаріуси.

Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи.

"Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для забезпечення його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі", – сказано в постанові.

Встановлено строк у 2 робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа до Реєстратора. Останній же протягом 3 робочих днів після отримання на зберігання такого заповіту здійснює його державну реєстрацію у Спадковому реєстрі.

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