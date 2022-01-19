Кабмін дозволив українцям купляти ліки за "тисячу Зеленського": коли і хто зможе витратити кошти

Кабмін дозволив українцям купляти ліки за "тисячу Зеленського": коли і хто зможе витратити кошти

Придбати ліки можна буде як в аптеках, так замовити через Інтернет.

Українці, старші за 60 років, зможуть купити ліки через програму "єПідтримка" вже наступного тижня. Витратити 1000 гривень можна буде від 24 січня.

Відповідне рішення урядовці ухвалили 19 січня під час засідання Кабінету міністрів.

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"Уряд розширив дію програми "єПідтримка", аби її можна було витрачати не лише на книжки чи кіно. Українці, старші 60 років, зможуть з 24 січня витратити тисячу гривень на придбання ліків", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Купити можна буде усі медикаменти в аптеках або замовити їх через Інтернет. Ті, в кого немає смартфонів, можуть відкрити карту у банку.

Також в Україні планують розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього, зазначив прем'єр, оформили відповідне протокольне доручення. За словами Шмигаля, Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Йдеться прр те, що дітям не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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