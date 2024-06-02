Кабмін хоче позбавити ДСНС броні від мобілізації - нардеп

Кабінет міністрів України може позбавити ДСНС бронювання від мобілізації.

Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їхня мобілізація — це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?" — написав нардеп.

Наразі в Кабміні інформацію не коментували, проте на офіційному сайті уряду з'явилася петиція з вимогою наданням бронювання від мобілізації усьому особовому складу ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

Хто має відстрочку від мобілізації

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", отримати відстрочку від мобілізації можна в таких випадках:

через стан здоров'я

через сімейні обставини

у зв'язку з навчанням або викладанням (науковою діяльністю)

якщо є бронь

за професією

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