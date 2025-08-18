Кабмін готує постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон: коли дозволять

Перетин кордону під час мобілізації / © ТСН.ua

До кінця тижня Кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у коментарі «Суспільному».

За словами Свириденко, Кабмін уже до кінця тижня може фіналізувати постанову щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Таке рішення уряд ухвалить у відповідь на ініціативу президента Зеленського.

«Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну», — сказала вона

Нагадаємо, що президент Зеленський минулого тижня доручив спростити перетин кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років.

У «Слузі народу» тим часом запропонували дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку від мобілізації.