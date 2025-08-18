- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 745
- Час на прочитання
- 1 хв
Кабмін готує постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон: коли дозволять
Уряд невдовзі може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років.
До кінця тижня Кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років.
Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у коментарі «Суспільному».
За словами Свириденко, Кабмін уже до кінця тижня може фіналізувати постанову щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Таке рішення уряд ухвалить у відповідь на ініціативу президента Зеленського.
«Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну», — сказала вона
Нагадаємо, що президент Зеленський минулого тижня доручив спростити перетин кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років.
У «Слузі народу» тим часом запропонували дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку від мобілізації.