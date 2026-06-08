Кабмін готує жорсткіші покарання для водіїв після резонансної ДТП в Києві – деталі

Дорога / © Pexels

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Уряд готує комплекс рішень для зниження аварійності на дорогах та посилення дисципліни серед водіїв. Зокрема, йдеться про жорсткіші санкції за систематичне порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після розмови з міністром внутрішніх справ.

За її словами, уряд планує посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують ПДР, зокрема перевищують встановлені обмеження швидкості.

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Також серед запланованих рішень — удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах.

Окремо уряд працює над законодавчим врегулюванням використання легкого персонального електротранспорту. Йдеться, зокрема, про електросамокати та інші подібні засоби пересування.

Свириденко наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.

“Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися”, — зазначила прем’єр-міністерка.

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Жахлива ДТП у Києві: що відомо

Вдень 5 червня у Києві на Чоколовському бульварі сталася резонансна аварія, в якій загинуло четверо людей, серед яких — дитина, та троє постраждали. Легковик на великій швидкості влетів у підземний перехід.

Сам водій Павло Плешивцев також отримав травми, проте вони не становлять загрози його життю. Експертиза підтвердила, що на момент від був тверезим.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік системно порушував правила дорожнього руху. У його водійській кар’єрі зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості. За даними прокуратури, чоловіка неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за швидку їзду. Крім того, він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

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