Студенти / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який має на меті позбавити можливості використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Зокрема, пропонується внести зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що стосується прав педагогічних працівників і здобувачів освіти.

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Згідно з поясненням уряду, законопроєкт дозволить:

Усунути використання освіти для уникнення виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини, що допоможе зміцнити порядок у навчальних закладах.

Педагогам із науковими ступенями надавати право на відстрочку від мобілізації.

Зменшити кількість порушень законодавства про мобілізацію.

Зменшити фінансові витрати на судові позови студентів, які оскаржують законодавчі вимоги.

Законопроєкт розроблено за результатами розгляду звернення СБУ до прем’єр-міністра.

У Кабміні наголошують, що кожному громадянину гарантовано право на освіту згідно зі статтею 53 Конституції, однак у разі війни можливе тимчасове обмеження цього права, зокрема щодо здобуття освіти.

Зміни стосуються здобувачів професійної, передвищої, вищої освіти та науково-педагогічних працівників, яким надається відстрочка за умови навчання за денною чи дуальною формою. Проте за останній час значно зросла кількість тих, хто вступив до навчальних закладів, маючи освіту нижчого рівня, що дозволяє уникати призову.

Законопроєкт передбачає обмеження на надання відстрочки для осіб, які навчаються у непослідовному порядку, а також для тих, хто розпочав навчання після 24 лютого 2022 року за кордоном. Крім того, багато судових рішень, що дозволяють цим особам уникати мобілізації, вже викликають критику з боку МОН, що потребує змін у законодавстві.

Уряд вказує на проблему використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та загрозу для національної безпеки, яку потрібно вирішувати на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть мобілізувати студентів під час канікул.