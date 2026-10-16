Кабмін може скасувати 100% бронь від мобілізації через масові зловживання

Енергетики / © Associated Press

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В Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Через масові зловживання та «роздування» штату Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

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Уряд розглядає можливість перегляду правила, яке дозволяє підприємствам бронювати від мобілізації 100% своїх працівників. Причиною стали численні випадки зловживань, коли компанії, що мають право на бронювання, можуть фактично необмежено збільшувати штат.

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Корецький зазначив, що на сьогодні забронювати можна всіх працівників незалежно від того, наскільки їхні функції є критично важливими для діяльності підприємства. За словами прем’єра, такі випадки набули значного поширення.

«Це єдина причина, чому ми дивимось про 100-відсотковий бар’єр — видозмінити його чи все таки залишити так, як є. Бо, на жаль, зловживань багато. І продовжуються щомісяця додаткові бронювання», — сказав Корецький.

Прем’єр виступив за те, щоб окремо оцінювати критичність підприємства та його економічні показники. На його думку, відповідність критеріям щодо рівня зарплат і відсутності заборгованості не завжди свідчить про те, що підприємство справді є критично важливим.

«А критичне — це обороноздатність і життєзабезпечення держави. Можу навести один єдиний приклад: є підрядник, який сьогодні заброньований на 100%, тому що він виконує роботи, наприклад, для компанії „Укренерго“. Тільки коли ми детально розібралися, то 20 людей зі 100 дійсно виконують для „Укренерго“. А заброньовані 100», — розповів очільник уряду.

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Він додав, що Кабмін продовжує роботу над постановою, яка передбачатиме перегляд чинних правил бронювання працівників.

Мобілізація в Україні — останні новини

Зауважимо, помітка «резервіст» у застосунку «Резерв+» може стати перешкодою для бронювання працівника та дозволяє мобілізувати його навіть до досягнення 25-річного віку. Найчастіше це стосується колишніх строковиків, яких після звільнення законно зараховують до військового оперативного резерву. Оскільки стаття 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» регулює відстрочку для військовозобов’язаних і не згадує резервістів, виникає юридична колізія, яка заважає підприємствам забронювати таких фахівців.

До слова, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні зафіксували близько 10 випадків, коли працівники ТЦК та СП заходили на територію приватних домоволодінь чи приміщень у різних областях і силоміць забирали чоловіків. На думку Лубінця, такі інциденти є спробою перевірити юридичну реакцію суспільства та правоохоронців, а також мають ознаки кримінальних правопорушень.

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