Кабмін надав бронь від мобілізації для нової категорії чоловіків

Завдяки новим змінам українці зможуть залишатися на зв’язку, навіть у разі знеструмлень, завдяки стійким інтернет-мережам.

Нові зміни уряду дозволяють операторам та провайдерам забезпечувати бронювання для бригад, що займатимуться відновленням енергетичних мереж, підвищуючи енергетичну безпеку країни.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Українці мають залишатися на зв’язку за будь-яких умов. Для цього необхідно розбудовувати стійкі до знеструмлень інтернет-мережі та мобільний зв’язок. Після зустрічі з ключовими гравцями телеком-ринку розробили зміни до порядку бронювання мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а уряд їх підтримав", - йдеться в повідомленні.

Завдяки новим змінам, провайдери, які займаються встановленням xPON-мереж і планують будівництво на рік уперед, а також оператори енергостійких мереж, тепер можуть бронювати будівельні бригади для своїх проєктів.

Мінцифри поставило мету забезпечити доступ до фіксованого гігабітного інтернету для 75% населення України до 2030 року.

Нагадаємо, в Україні чоловіки віком 18–24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати винятково бойові посади. Які посади передбачені для новобранців за спецконтрактом, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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