Кабмін наказав усім обленерго України до 31 грудня виправити порушення: які саме

Усі обленерго мають усунути порушення у своїй роботі до 31 грудня. Відповідне рішення ухвалив Кабмін після перевірок у кожній області.

В Україні провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області.

Про це повідомила пресслужба українського Уряду.

Очільник Уряду Денис Шмигаль дав завдання відповідальним міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів щодо посилення захисту критичної інфраструктури.

Крім того, учасники наради приділили увагу забезпеченню справедливому та рівномірному розподілу доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування графіків погодинних відключень.

Очільник Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширеніші з них:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго".

Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".

"На операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства", - заявили в Уряді.

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