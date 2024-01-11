Кабмін офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію

Після значних дискусій у Раді Кабінет міністрів відкликав законопроєкт про мобілізацію.

Антиконституційний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" знятий з розгляду.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як відомо, 11 січня Кабінет міністрів зібрався позапланово на онлайн-засідання та відкликав свій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації.

"Будь-який розробник може відкликати (законопроєкт – ред.) до ухвалення рішення (парламентським – ред.) комітетом, оскільки розробник – уряд, уряд і відкличе", – повідомило джерело видання "Українська правда".

Нині відомо, що Кабмін планує доопраювати законопроєкт, змінити скандальні антиконституційні норми і перевнести проєкт до Ради. Нині урядовці вже працюють над оновленням проєкту і мають внести новий документ найближчим часом.

Нагадаємо, цьому передувала масштабна дискусія у Раді навколо скандального законопроєкту про оновлення процесу мобілізації. Внаслідок обговорень було ухвалено рішення повернути проєкт закону на доопрацювання, сказав спікер ВР Руслан Стефанчук. Своєю чергою, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що деякі положення документу прямо порушують права людини, деякі не є оптимально сформульованими.

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