Кабмін оновив правила визначення критично важливих підприємств

Кабмін / © ТСН

Реклама

Кабінет міністрів оновив постанову про критично важливі підприємства. Тепер до переліку можуть потрапляти компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без використання бюджетних коштів на основі контрактів із Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зміни дозволяють додавати до переліку компанії, які розробляють інновації у сфері оборони та вдосконалюють озброєння і військову техніку без залучення державного фінансування, на підставі договорів із Міністерством оборони.

Реклама

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів пояснив, що новий критерій спрямований на підтримку підприємств, які працюють на оборонному ринку на комерційній основі та укладають контракти з Міноборони.

Уточнено і вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

За словами Кіндратіва, ці зміни сприятимуть сталому функціонуванню оборонних підприємств, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

Нагадаємо, від 1 грудня 2024 року уряд запровадив нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Усі бронювання тепер здійснюються через «Дію».

Реклама

Крім того, Міністерство оборони затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки.