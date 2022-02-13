Кабмін під час термінового засідання ухвалив рішення для розблокування польотів над Україною

Кабмін під час термінового засідання ухвалив рішення для розблокування польотів над Україною

Рішення ухвалили сьогодні ввечері, 13 лютого.

Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як пояснив прем'єр, кошти виділили для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній. "Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, через ситуації з авіакомпаніями, які побоюютьсая літаки над Україною через можливе сторгнення, Кабінет міністрів ввечері 13 лютого терміново зібрався на засідання.

Раніше Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ. "Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось", - йдеться у заяві.

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Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем.

Згодом стало відомо, що міжнародні авіаперевізники оминають повітряний простір України та Чорного моря на тлі інформації про ймовірне російське вторгнення. Про свідчить портал Flightradar24, який відслідковує польоти повітряних суден у реальному часі.

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