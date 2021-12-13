Кабмін звільнив заступника очільника МВС Гогілашвілі після скандалу — Інтерфакс

Джерела видання підтвердили звільнення чиновника
Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
Про це 13 грудня повідомило інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.
"Кабмін звільнив Гогілашвілі", - сказало агентству джерело в уряді.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".
Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.
Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС.