Кабмін звільнив заступника очільника МВС Гогілашвілі після скандалу — Інтерфакс

Джерела видання підтвердили звільнення чиновника

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це 13 грудня повідомило інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

"Кабмін звільнив Гогілашвілі", - сказало агентству джерело в уряді.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".

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Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.

Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС.