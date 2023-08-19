Кабмін призначив голову Державної міграційної служби: що відомо про Наталію Науменко

Кабмін призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Вона очолюватиме відомство з 24 серпня 2023 року впродовж п'яти років.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Що відомо про нову очільницю ДМС

Спершу Наталія Науменко працювала директором Департаменту у справах біженців та іноземців. З 2018 року вона обіймала посаду першого заступника голови ДМС. Згодом, з 11 жовтня 2021 року, Науменко очолила службу. Слід зауважити, що тоді суспільство вимагало провести конкурс на посаду. Річ у тім, що робота ДМС викликала справедливі зауваження.

Науменко критику правозахисників та представників громадськості відкидала. Мовляв, вони мають розуміти, що "поряд із правами людини є ще національна безпека".

Крім того, посадовиця схвально висловлювалась щодо заборони у Німеччині діяльності партії "Хізб ут-Тахрір", представників якої в окупованому Криму переслідує Росія.

Вона також бідкалася, що подекуди складно розібратися у ситуаціях, де шукачів притулку "дійсно переслідують, а де люди видають себе за переслідуваних".

У березні 2023 року стався неприємний інцидент з анулюванням закордонних паспортів через неправильну транслітерацію. Як зауважив член парламентського комітету з питань правової політики Роман Бабій, до голови ДМС Науменко звернулися з проханням прояснити цю "дивну" ситуацію. Вона заявила, що процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції НПУ.

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