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Кабмін призначив нових очільників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кабмін призначив нових очільників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА

Фото: Урядовий портал

Уряд ухвалив нові кадрові рішення.

Кабінет міністрів України 7 лютого призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА. 

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів. 

Уряд підтримав проєкти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій:

  • Дніпропетровської області – Сергія Лисака
  • Запорізької області – Юрія Малашка
  • Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня з посад звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій: 

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА; 
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА. 

6 лютого президент Зеленський анонсував, що деякі області отримають нових керівників, які матимуть військовий досвід.

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Дата публікації
Перегляди
2081
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