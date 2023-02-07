Кабмін призначив нових очільників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА

Уряд ухвалив нові кадрові рішення.
Кабінет міністрів України 7 лютого призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
Уряд підтримав проєкти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій:
- Дніпропетровської області – Сергія Лисака
- Запорізької області – Юрія Малашка
- Херсонської області – Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня з посад звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
6 лютого президент Зеленський анонсував, що деякі області отримають нових керівників, які матимуть військовий досвід.
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