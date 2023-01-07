Кабмін призначив нових тимчасових керівників "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу"

Уряд призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників для двох стратегічних підприємств Групи "Нафтогаз".

Кабінет міністрів на засіданні 6 січня змінив тимчасово виконуючих обов’язків керівників АТ "Укргазвидобування" і АТ "Укртрансгаз".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Так, тимчасово виконуючим обов'язки АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Групи Нафтогаз.

Зазначається, що Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці.

"Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources. Зокрема, очолював високотехнологічні проекти з розробки великих родовищ у Північній Америці з покладами газу та газоконденсату", - йдеться у повідомленні.

Виконувачем обов’язки керівника АТ "Укртрансгаз", що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.

Малютін впродовж останніх півтора року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз", де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрямки енергетики та метрології, а також супроводжував проекти з розвитку низьковуглецевих технологій та зберігання водневих сумішей.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Кабмін призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". 1 листопада Кабінет міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз України".

Від початку війни окупанти пошкодили в Україні 350 газових об'єктів.

Так, російські війська 17 листопада здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

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