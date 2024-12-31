Кабмін призначив нового голову Державної податкової служби України: хто обійме посаду

Призначення Руслана Кравченка на посаду голови ДПС України відбулося на фоні низки змін у керівництві центральних органів влади наприкінці року.

Кабінет Міністрів України 31 грудня ухвалив рішення про призначення Руслана Кравченка головою Державної податкової служби. До цього Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію.

Про нове призначення повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Державної податкової служби”, – зазначив він.

Кар’єрний шлях Кравченка

Руслан Кравченко з квітня 2023 року очолював Київську ОВА. Раніше він працював у Бучанській окружній прокуратурі, яку очолював із березня 2021 року. У 2012 році Кравченко розпочав свою діяльність у військовій прокуратурі, брав участь в АТО, де перебував на посаді прокурора.

Напередодні, 28 грудня, Кабмін погодив звільнення Кравченка з посади голови Київської ОВА, а президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.