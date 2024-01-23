Кабмін призначив нового очільника Запорізької ОВА

Молодий політик ще на початку повномасштабної агресії РФ завоював довіру українців.

Кабмін ухвалив призначення нового очільника Запорізької ОВА. Її очолить призначили Івана Федорова.

Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.

"Івана Федорова, міського голову Мелітополя, Кабмін погодив на голову Запорізької обласної військової адміністрації", – написав він.

Рішенням Уряду Юрія Малашка звільнено з посади голови Запорізької ОВА.

Що відомо про Федорова

Іван Федоров – мер Мелітополя Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення РФ місто опинилося в окупації. Міський голова відмовився співпрацювати з росіянами, і 11 березня 2022 року група окупантів з 10 осіб викрала його.

Згодом його обміняли на 9 російських строковиків й повернули додому.

Після звільнення посадовця з ним поспілкувався Володимир Зеленський. Він наголосив, що "ми своїх не кидаємо".

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