Кабмін пропонує витратити на боротьбу з коронавріусом податки від розмитнення “євроблях”

На вакцинацію і протидію COVID-19 планують додатково виділити 1,4 млрд гривень.

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт №5671, внесений за пропозицією уряду, про збільшення спеціального фонду держбюджету на 2021 рік на 1 433,75 млн грн. Відповідний документ з’явився на офіційному сайті парламенту.

Згідно з цим законопроєктом, спецфонд держбюджету планують збільшити за рахунок податків від розмитнення "євроблях". Отримані кошти Кабмін пропонує витратити за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

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Наразі повний текст цього законопроєкту, який передано на розгляд керівництва парламенту, відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, що в Україні від 15 червня розпочався черговий пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації. Він триватиме до 11 листопада, тобто близько 5 місяців. За цей час водії машин "євроблях" можуть розмитнити такі автівки за пільговими ставками оподаткування.

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