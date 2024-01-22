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Кабмін пропонує заборонити на пів століття авіапольоти, залізничні та морські перевезення із РФ

Кабмін пропонує заборонити на пів століття авіапольоти, залізничні та морські перевезення із РФ

Пасажирський літак / Фото: pixabay.com

Відповідну ініціативу урядовці пропонують внесии впродовж 10 днів.

Кабінет міністрів пропонує внести розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування санкцій проти Росії на 50 років у різних сферах перевезення. 

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. №39-р.

Відповідно до документу, пропонується:

  • заборона здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками яких є юридичні особи із РФ.
  • заборона в’їзду до Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території РФ.
  • заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних з РФ, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований або взятий на облік за залізничною адміністрацією Російської Федерації;
  • заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України.
  • Окрім того, пропонується не визнавати кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, передбачених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України.
  • Також хочуть запровадити заборону роботи на суднах під Державним Прапором України моряків, які є громадянами Російської Федерації (за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах) та/або мають документи, що видані на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін розповів про арешти активів в Україні, повʼязаних із РФ.

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