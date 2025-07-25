Кабмін призначив нових заступників Шмигаля: що про них відомо

Денис Шмигаль

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Кабінет Міністрів України затвердив призначення трьох нових заступників міністра оборони Дениса Шмигаля. Серед них — фахівці з багаторічним досвідом військової служби, експерти з дронових технологій та цифровізації.

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.

Полковник Володимир Заверуха призначений заступником Міністра оборони України. Він має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі.

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Його кар’єра розпочалася у 2006 році в інженерних військах. У період 2017–2020 років він проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 рік обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони, зокрема був заступником директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. У травні 2025 року Заверуха був призначений Першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Полковник Володимир Заверуха. / © Telegram/Денис Шмигаль

Майор Юрій Мироненко також став заступником Міністра оборони України. Він має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу у сфері дронових технологій.

Під час повномасштабного вторгнення Мироненко захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня по грудень 2023 року він був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, беручи участь у бойових діях на Півдні України. За свої заслуги відзначений нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест» та «Сталевий хрест».

У 2023–2024 роках Мироненко очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації. Спільно з Мінцифрою запустив систему закупівель БпЛА, що забезпечила армію понад 1 мільйон дронів. З грудня 2024 по лютий 2025 року працював заступником Міністра цифрової трансформації. У лютому 2025 року він очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, координуючи впровадження бойової системи DELTA.

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Майор Юрій Мироненко. / © Telegram/Денис Шмигаль

Оксана Ферчук призначена заступницею Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. У 2022 році вона працювала радницею Міністра оборони, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів.

Ферчук координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повний доступ у 2022 році, а також запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай». Вона забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил.

Також вона координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), включаючи автоматизацію процесів постачання речового майна, пального, озброєння, майна зв’язку, медичного постачання та автоматизацію контрактної роботи.

До повномасштабної агресії Оксана Ферчук була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів. Зокрема директором групи компаній «Нова Пошта», майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro) та сервісу електронного документообігу «Вчасно».

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Оксана Ферчук. / © Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за призначення експрем’єра Дениса Шмигаля міністром оборони. Він змінив у кріслі Рустема Умєрова.